Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kim Allah’tan korkar, emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Talâk Sûresi: 2 HADİS: Aslandan sakındığınız gibi cüzzamlıdan sakınınız.

Camiü’s-Sağir, No: 82

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