Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O Cehennemde Allah’ın emrine karşı gelmeyen, verilen emri anında yerine getiren haşin ve şiddetli melekler vardır. Tahrim Sûresi: 6 HADİS: Müslüman kardeşinize bolluk ve berekete kavuşması için duâ ederek mükâfatlandırınız. Çünkü yemeği yenildiğinde, suyu içildiğinde bereketle duâ etmek ona mükâfat vermektir. Camiü’s-Sağir, No: 99

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