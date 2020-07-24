Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Görmedikleri halde peygamberlerini dinleyip Rablerinden korkanlara ise Allah’ın af ve mağfireti ile, amellerine büyük mükâfat verilecektir. Mülk Sûresi: 12 HADİS: Allah katında en sevimli amel, ölünceye kadar dilin, Allah’ın zikri ile meşgul olmasıdır. Camiü’s-Sağir, No: 119

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