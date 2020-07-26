Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yaratan hiç bilmez mi? O her şeyi bütün incelikleri ve gizlilikleriyle bilen ve her şeyden haberdar olandır.

Mülk Sûresi: 14

HADİS:

Farzları yerine getirdikten sonra, Allah’ın en çok sevdiği amel bir Müslümanı sevindirmektir.

Camiü’s-Sağir, No: 121