26 Temmuz 2020, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Yaratan hiç bilmez mi? O her şeyi bütün incelikleri ve gizlilikleriyle bilen ve her şeyden haberdar olandır.
Mülk Sûresi: 14
HADİS:
Farzları yerine getirdikten sonra, Allah’ın en çok sevdiği amel bir Müslümanı sevindirmektir.
Camiü’s-Sağir, No: 121
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