Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Veya gökten başınıza taş yağmayacağından emin mi oldunuz? O zaman tehdidimin nasıl olduğunu bileceksiniz... Mülk Sûresi: 17 HADİS: Ehl-i Beytimden bana en sevgili olan Fâtıma’dır. Camiü’s-Sağir, No: 124

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