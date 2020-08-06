06 Ağustos 2020, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Sizi yoktan yaratan, size kulaklar ve gözler verip işitmenizi ve görmenizi sağlayan, düşünüp anlamanız için kalp ve akıl veren Allah’tır. Ne kadar az şükrediyorsunuz?
Mülk Sûresi: 22
HADİS:
Allah’ın en çok sevdiği cihad, zalim bir idareciye karşı hakkı söylemektir.
Camiü’s-Sağir, No: 127
Okunma Sayısı: 571
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.