Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sizi yoktan yaratan, size kulaklar ve gözler verip işitmenizi ve görmenizi sağlayan, düşünüp anlamanız için kalp ve akıl veren Allah’tır. Ne kadar az şükrediyorsunuz?

Mülk Sûresi: 22

HADİS:

Allah’ın en çok sevdiği cihad, zalim bir idareciye karşı hakkı söylemektir.

Camiü’s-Sağir, No: 127