Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ne zaman ki sûra ilk defa üfürülür. Arzdaki dağlar savrulur ve birbirine çarparak un ufak edilir. O zaman vukua gelecek olan vaki olmuştur. Hakka Sûresi: 13-15 HADİS: Seslerinizi Kur’ânla süsleyiniz.

Camiü’s-Sağir, No: 154

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