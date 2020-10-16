Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Benim elimden gelen ancak Allah tarafından gönderileni size tebliğ etmekten ibarettir. Cin Sûresi: 23 HADİS: Müezzin ezan okumaya başladığında Allah rahmet elini başı üzerine koyar. Bu hal ezanı bitirinceye kadar devam eder.

Camiü’s-Sağir, No: 209

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