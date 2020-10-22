22 Ekim 2020, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O, doğunun da batının da Rabbidir. O’ndan başka ilâh yoktur. Sen O’nu vekil edin ve bütün işlerini O’na havale et ve himayesine sığın.
Müzzemmil Sûresi: 9
HADİS:
Allah bir kimse hakkında hayır dilerse, onu dinde bilgi sahibi kılar, dünyaya değer verdirmez ve kusurlarını kendisine gösterir.
Camiü’s-Sağir, No: 216
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