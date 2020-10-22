Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O, doğunun da batının da Rabbidir. O’ndan başka ilâh yoktur. Sen O’nu vekil edin ve bütün işlerini O’na havale et ve himayesine sığın.

Müzzemmil Sûresi: 9

HADİS:

Allah bir kimse hakkında hayır dilerse, onu dinde bilgi sahibi kılar, dünyaya değer verdirmez ve kusurlarını kendisine gösterir.



Camiü’s-Sağir, No: 216