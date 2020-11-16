Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnsan zanneder mi ki başıboş bırakılacak? Kıyamet Sûresi: 36 HADİS: Karşından iki kadın birlikte geldiğinde aralarından geçme. Ya sağdan veya soldan geç. Camiü’s-Sağir, No: 252

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