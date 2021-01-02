"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Günün Ayet ve Hadisi

02 Ocak 2021, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O gün herkes eliyle yaptıklarını görür. İnkârcılar cezanın dehşetinden “Keşke toprak olaydık!” derler.

Nebe Sûresi: 40

HADİS:

Misâfir, bir topluluğa geldiğinde rızkıyla beraber gelir. Ayrıldığında da o topluluğun günahlarını bağışlatmış olarak ayrılır.

Camiü’s-Sağir, No: 336

Okunma Sayısı: 376
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • orhan

    2.1.2021 00:34:55

    hayatımda hiç bu gazeteyı almadım okumadım. ama bundan sonra allah nasip ederse alıp okumayı düşünüyorum. gazeteye ısındım çok beğendim. korkmadan yazan yazarları var.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Dünyada son 24 saat

Kılıçdaroğlu'ndan Fikri Sağlar'ın sözlerine tepki: Başörtülü hakim olabilir

2020’de sıcaklıklar rekor kırdı

Ekonomide hedefler tutmadı

ABD'nin savunma bütçesi, Trump'ın veto yetkisini aşarak yasalaştı

15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

Türkiye'de 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı

Almanya'da İslamofobik saldırı

Dünya genelinde vaka sayısı 84 milyonu aştı

Esnafa ilave prim şart

Çin’in toplama kamplarında Türkiye vatandaşları da var

İsrail güçleri 16 Filistinliyi yaraladı

Toplumun yüzde 60’ını aşılayamazsak işimiz zor

Her reform dediklerinde hukuksuz uygulamalar artıyor

ABD-İran arasında Kasım Süleymani gerilimi

Biontech CEO'sundan 'aşı tedariki' uyarısı

Köprü geçiş ücretlerine zam kararı

TürkAkım'ın Sırbistan ayağı faaliyete geçti

'İnanılmaz sayıda hayvan bu sebeple yaralanıyor ve ölüyor'

Değerli kâğıt bedelleri açıklandı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Çıkış yolu
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Cevher İLHAN

“Adrese teslim” ihaleler…
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Yasemin YAŞAR

Dinde kadının yeri tartışmaları
Faruk ÇAKIR

Yeni yıl, yine açlık
Sebahattin YAŞAR

Mevsim değiştirir gibi
Ali FERŞADOĞLU

Zihnin merhalelerinden geçen iman
Mehmet ÇETİN

Şahs-ı manevîden savrulma
Hasan GÜNEŞ

Zaman ihtiyarladıkça Kur’ân gençleşiyor

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.