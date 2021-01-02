Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O gün herkes eliyle yaptıklarını görür. İnkârcılar cezanın dehşetinden “Keşke toprak olaydık!” derler. Nebe Sûresi: 40 HADİS: Misâfir, bir topluluğa geldiğinde rızkıyla beraber gelir. Ayrıldığında da o topluluğun günahlarını bağışlatmış olarak ayrılır. Camiü’s-Sağir, No: 336

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