Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar tek bir sesle, bir sayha ile diriltileceklerdir. Birden kendilerini düz bir meydanda bulurlar. Nâziat Sûresi: 13-14 HADİS: Biriniz duâ ettiğinde, isteğinde kararlı olsun. “Allah'ım, dilersen bana ver” demesin. Şüphesiz Allah'ı zorlayan hiç kimse yoktur. Camiü’s-Sağir, No: 341

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