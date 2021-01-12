12 Ocak 2021, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onlar o günü [Kıyamet gününü] gördükleri zaman dünyada ancak bir akşam veya kuşluk vakti kadar kaldıklarını zannederler.
Nâziat Sûresi: 46
HADİS:
Müslüman kardeşinde şunları gördüğünde ondan hayır bekle: Hayâ, emanete riayet ve doğruluk.
Camiü’s-Sağir, No: 360
Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.