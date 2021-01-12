Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlar o günü [Kıyamet gününü] gördükleri zaman dünyada ancak bir akşam veya kuşluk vakti kadar kaldıklarını zannederler.

Nâziat Sûresi: 46

HADİS:

Müslüman kardeşinde şunları gördüğünde ondan hayır bekle: Hayâ, emanete riayet ve doğruluk.

Camiü’s-Sağir, No: 360