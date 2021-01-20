20 Ocak 2021, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Âlemlerin Rabbi olan Allah bir şey dilemedikçe sizler bir şey isteyemezsiniz.
Tekvir Sûresi: 29
HADİS:
Allah'a duâ ettiğinizde Firdevs Cennetini isteyin. Çünkü o, Cennetin en güzel yeridir
Camiü’s-Sağir, No: 374
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