Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Amel defteri arkadan verilenler, helâk olmayı isteyecek ve alevli ateşe atılacaktır. İnşikak Sûresi: 10-12 HADİS: Sabah namazını kıldığında hiç kimseyle konuşmadan önce yedi defa “Allahümme ecirnî mine’n-nâr” de. Eğer o gün ölürsen, Allah senin için Cehennem ateşinden koruyucu bir berat yazar. Camiü’s-Sağir, No: 395

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