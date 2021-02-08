Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İman edip salih amel işleyenler için bitmez tükenmez, akıllarına gelmez ecir ve mükâfat vardır. İnşikak Sûresi: 25 HADİS: Akşam namazını kıldığında hiç kimseyle konuşmadan önce yedi defa "Allahümme ecirnî mine'n-nâr" de. Eğer o gece ölürsen Allah senin için Cehennem ateşinden koruyucu bir berat yazar. Camiü’s-Sağir, No: 395

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