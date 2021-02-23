Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rabbin, kuru topraktan yeşil otlakları çıkardı. Sonra yine kapkara bir toprağa çevirdi. A’lâ Sûresi: 4-5 HADİS: Ümmetim dünyaya fazlasıyla değer verirse, İslâm heybeti ondan çekilip alınır.

Camiü’s-Sağir, No: 416

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