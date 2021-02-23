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23 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

23 Şubat 2021, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Rabbin, kuru topraktan yeşil otlakları çıkardı. Sonra yine kapkara bir toprağa çevirdi.

A’lâ Sûresi: 4-5

HADİS:

Ümmetim dünyaya fazlasıyla değer verirse, İslâm heybeti ondan çekilip alınır.

Camiü’s-Sağir, No: 416

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