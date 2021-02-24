Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Öğüdün Allah’tan korkana fayda verir, düşündürür. Kasıtla isyan eden şakîler ve serkeşler ondan kaçınır. A’lâ Sûresi: 10-11 HADİS: Ümmetim, iyiliği tavsiye ve kötülükten sakınma vazifesini terk edince, vahyin bereketinden mahrum bırakılır. Camiü’s-Sağir, No: 416

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