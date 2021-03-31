Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Görmez misin hakkı yalanlayanı ve haktan yüz çevireni? O insan, Allah’ın kendisini gördüğünü bilmez mi? Alâk Sûresi: 13-14 HADİS: Kişi öldüğünde melekler, “Önünden ne gönderdi?” diye sorarken, insanlar “Geride ne bıraktı?” derler. Camiü’s-Sağir, No: 473

Okunma Sayısı: 277

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.