Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın elçileri, ellerinde açık bürhanlar ve her nevi kusurdan temiz sahifeler ile insanlara hakikatleri anlattılar. Beyyine Sûresi: 2 HADİS: Kâmil mü’minin, yüzüne karşı medhedildiğinde kalbindeki imanı artar.

Camiü’s-Sağir, No: 479

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