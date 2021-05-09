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9 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

09 Mayıs 2021, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İşte Rablerinin kendilerine gösterdiği doğru yolda olanlar, dünyada ve ahirette kurtuluşa erenler bunlardır.

Bakara Sûresi: 5

HADİS:

Öğle namazından önce, arada selâm verilmeden sünnet olarak kılınan dört rekât namaza gök kapıları açılır ve kabul edilir.

Camiü’s-Sağir, No: 525

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