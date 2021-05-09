Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İşte Rablerinin kendilerine gösterdiği doğru yolda olanlar, dünyada ve ahirette kurtuluşa erenler bunlardır. Bakara Sûresi: 5 HADİS: Öğle namazından önce, arada selâm verilmeden sünnet olarak kılınan dört rekât namaza gök kapıları açılır ve kabul edilir. Camiü’s-Sağir, No: 525

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