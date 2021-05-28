Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Şüphesiz, Allah sivrisinekle veya ondan daha küçüğüyle misal vermekten çekinmez. İman edenler, onun Rablerinden gelen hak olduğunu bilirler. İnkâr edenler ise “Allah bu misalle ne demek istedi?” derler. Bakara Sûresi:26 HADİS: Âlime karşı en ihtiyaçsız davranan, aile fertleri ve komşularıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 547

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