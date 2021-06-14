Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’tan korkanlar, Rablerine kavuşacaklarına kesinlikle inanan ve O’na döneceklerini ve hesaba çekileceklerini kesinlikle bilenlerdir. Bakara Sûresi: 46 HADİS: Rızkınızın bollaşması için sadâka vererek Allah’tan yardım isteyin.

Camiü’s-Sağir, No: 568

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