Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Öyle bir günün azabından korkun ki, o gün hiç kimse kimsenin cezasını hiçbir şekilde kaldıramaz, ödeyemez, yüklenemez, kimseden şefaat kabul olunmaz, kimseden bir fidye alınmaz; onlar hiç kimseden yardım da görmezler.

Bakara Sûresi: 48

HADİS:

Misvak kabuğu ile de olsa karnınızı doyurabilecekseniz insanlardan bir şey istemeyin.



Camiü’s-Sağir, No: 570