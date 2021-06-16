16 Haziran 2021, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Öyle bir günün azabından korkun ki, o gün hiç kimse kimsenin cezasını hiçbir şekilde kaldıramaz, ödeyemez, yüklenemez, kimseden şefaat kabul olunmaz, kimseden bir fidye alınmaz; onlar hiç kimseden yardım da görmezler.
Bakara Sûresi: 48
HADİS:
Misvak kabuğu ile de olsa karnınızı doyurabilecekseniz insanlardan bir şey istemeyin.
Camiü’s-Sağir, No: 570
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