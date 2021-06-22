Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Size verdiğimiz Kitaba kuvvetle sarılın ve ondaki hükümleri hatırdan çıkarmayın. Böylece Allah’ın yasaklarından sakınmış, dünya ve ahiret azabından korunmuş olursunuz.” Bakara Sûresi: 63 HADİS: İnsanlardan senin için hayır duâ etmesini çok iste. Çünkü kul kimin diliyle duâsının kabul edileceğini ve merhamet göreceğini bilemez. Camiü’s-Sağir, No: 576

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