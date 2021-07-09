Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ellerindeki Tevrat’ı tasdik eden bir kitap Allah katından gelince onu inkâr ettiler. Halbuki daha önce o kitapla müşriklere üstün gelmek için dua ediyorlardı. Bakara Sûresi: 89 HADİS: İnsanların hırsızlık bakımından en kötüsü rükûunu, sücûdunu ve huşûunu eksik yaparak namazından çalandır.

Camiü’s-Sağir, No: 599

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