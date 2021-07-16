Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

De ki: Her kim sana Kur’ân’ı indirdiği için Cebrail’e düşman olursa, bilsin ki, o senin kalbine Kur’ân’ı Allah’ın izniyle, daha önceki kitapları doğrulayıcı, yol gösterici ve mü’minler için bir müjde olarak indirmiştir.

Bakara Sûresi: 97

HADİS:

Sıkıntının en şiddetlisine maruz kalanlar peygamberlerdir. Sonra da derecelerine göre diğer insanlar gelir.

Camiü’s-Sağir, No: 607