Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İbrahim ve Yakub kendi çocuklarına “Evlâtlarım! Allah sizin için din-i İslâmı seçti. Siz de bu dinde sebat edin ve Müslüman olarak ruhunuzu teslim edin!” diye vasiyet ettiler. Bakara Sûresi: 132 HADİS: Kıyamet günü boynu en uzun olanlar, müezzinlerdir.

Camiü’s-Sağir, No: 646

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