Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Nerede olursanız olun, nereye giderseniz gidin namazda yüzünüzü Mescid-i Haram’a çevirin. Bu, Rabbinizden size gelen hak hükümdür. Allah yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Bakara Sûresi: 149 HADİS: Allah’ı emirlerine uyarak yücelt ki, Allah da seni aziz kılsın.

Camiü’s-Sağir, No: 662

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