Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İnzal ettiğimiz kitaplarla insanlara delillerimizi açıklayıp hidâyet yolunu gösterdiğimiz halde bunu bile bile gizleyenlere Allah ve lânet edebilecek her şey lânet eder.

Bakara Sûresi: 159

HADİS:

Ümmetime hiçbir ümmete verilmeyen bir hususiyet verildi. O da musîbet ânında “İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn” demektir.



Camiü’s-Sağir, No: 674