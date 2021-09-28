28 Eylül 2021, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İnzal ettiğimiz kitaplarla insanlara delillerimizi açıklayıp hidâyet yolunu gösterdiğimiz halde bunu bile bile gizleyenlere Allah ve lânet edebilecek her şey lânet eder.
Bakara Sûresi: 159
HADİS:
Ümmetime hiçbir ümmete verilmeyen bir hususiyet verildi. O da musîbet ânında “İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn” demektir.
Camiü’s-Sağir, No: 674
Okunma Sayısı: 181
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.