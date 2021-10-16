Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Muhakkak ki Allah çok affedici Gafûr ve çok merhametli Rahîm’dir. Bakara Sûresi: 173 HADİS: Beş şey gelmeden evvel beş şeyin kıymetini bil: 1- Ölüm gelmeden önce hayatının. 2- Hastalık gelmeden önce sağlığının. 3- Meşguliyet gelip çatmadan önce boş vaktinin. 4- İhtiyarlık gelmeden önce gençliğinin. 5. Fakirlik gelmeden önce zenginliğinin. Camiü’s-Sağir, No: 698

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