Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hayır ve iyilik yalnız namazda yüzünü kıble olarak doğuya, batıya çevirmekten ibaret değildir. Gerçek hayır ve iyilik Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman etmektir... Bakara Sûresi: 177 HADİS: Elbiselerinizi yıkayınız. Saçlarınızın fazlalıklarını kesiniz. Misvak kullanınız. Süsleniniz ve temizleniniz. Çünkü İsrâiloğulları bunu yapmadıkları için kadınları zina etmişlerdir. Camiü’s-Sağir, No: 703

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