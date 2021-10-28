Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kullarım Beni sorarlarsa de ki: “Ben çok yakınım. Bana dua ettikleri zaman dualarına cevap veririm. Öyleyse davetime uysunlar ve imanlarında sebat etsinler ki doğru yolu bulmuş olsunlar.” Bakara Sûresi: 166 HADİS: Aranızda selâmı yaygınlaştırın ki, birbirinizi sevesiniz.

Camiü’s-Sağir, No: 710

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