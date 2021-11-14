Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlara “Allah’tan korkun!” denildiği zaman gururları hemen kendilerini müdafaaya sevk eder. Onları ancak Cehennem terbiye eder. Orası ne kötü bir yerdir. Bakara Sûresi: 206 HADİS: En üstün duâ, Rabbinden dünya ve ahirette af ve afiyet dilemendir. Çünkü bunlar dünyada ve ahirette sana verilirse kurtuldun demektir. Camiü’s-Sağir, No: 728

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