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14 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

14 Kasım 2021, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlara “Allah’tan korkun!” denildiği zaman gururları hemen kendilerini müdafaaya sevk eder. Onları ancak Cehennem terbiye eder. Orası ne kötü bir yerdir. 

Bakara Sûresi: 206

HADİS:

En üstün duâ, Rabbinden dünya ve ahirette af ve afiyet dilemendir. Çünkü bunlar dünyada ve ahirette sana verilirse kurtuldun demektir.

Camiü’s-Sağir, No: 728

Okunma Sayısı: 203
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