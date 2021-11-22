Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kendilerine apaçık âyetler geldikten sonra aralarındaki haset ve ihtiras yüzünden ayrılığa düşenler de oldu. Allah iman edenleri kendi izin ve iradesiyle hakka ulaştırdı. Allah dilediğini doğru yola iletir.

Bakara Sûresi: 213

HADİS:

En üstün sadâka, malı az olanın kendisini zorlayarak verdiği sadâkadır. Harcamaya geçimi ile mes’ul olduğun kimselerden başla.



Camiü’s-Sağir, No: 734