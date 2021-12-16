Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Namazlarınızı muhafaza edin, bilhassa orta namazı olan ikindi namazını ihmal etmeyin. Allah için namaza durup kıyamda bulunun. Bakara Sûresi: 238 HADİS: İnsanların en üstünü, malının azlığından dolayı değer verilmeyen mü’mindir. Camiü’s-Sağir, No: 761

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