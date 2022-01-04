Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...İnkârcıların dostları ise tağutlardır, onları nurdan zulmete, hidâyetten dalâlete sürükler ve onlar Cehennem ehlidirler ve orada ebedî kalacaklardır. Bakara Sûresi: 257 HADİS: Günahlarını azalt ki, ölüm sana kolay gelsin. Borcunu azalt ki, hür yaşayasın.

Camiü’s-Sağir, No: 788

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