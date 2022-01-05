Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın kendisine verdiği mülkle şımarıp gurura kapılan ve bu sebeple İbrahim ile mücadeleye girişen Nemrud’u görmez misin?... Bakara Sûresi: 258 HADİS: Zenginlerin yanına az girip çıkın. Çünkü bu Allah’ın nimetlerini küçümsememenize daha uygundur.

Camiü’s-Sağir, No: 789

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