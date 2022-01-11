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11 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

11 Ocak 2022, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Mallarını Allah yolunda bağışlayıp da iyiliği başa kakmadan, minnet ve eziyet etmeden yapanların Rableri katında büyük mükâfatları vardır. Onlar için kıyamet günü ne bir korku ve ne de bir hüzün vardır.

Bakara Sûresi: 262

HADİS:

Saflarınızı dosdoğru tutunuz. Allah’a yemin ederim ki ya saflarınızı doğru tutacak, ya da Allah kalplerinizin arasına ihtilâf atacaktır.

Camiü’s-Sağir, No: 796

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