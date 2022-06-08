Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İçinizden iki bölük, dostları ve yardımcılarının Allah olduğunu bildikleri halde gaflet ve korku ile dağılmaya başlamıştı. Halbuki mü’minler Allah’a dayanıp güvenmeli değiller miydi? Âl-i İmran Suresi: 122 HADİS: İlmin en iyisi, faydalanılan ilimdir. Doğru yolun en iyisi, izlenilen yoldur. En kötü körlük, kalp körlüğüdür.

Camiü’s-Sağir, No: 934

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