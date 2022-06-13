Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah Bedir’de küffarı İslâm’ın geleceğini görmeleri ve küfrün zaferinden ümitlerini kesmeleri, ümitsizliğe düşmeleri için hezimete uğratıp size yardım etmiştir. Âl-i İmran Suresi: 127 HADİS: Hikmetin başı, Allah korkusudur. Kalpte hürmetle saklanan en hayırlı şey, kuvvetli imandır. İmanî meselelerde şüphe ve tereddüt küfürdendir.

Camiü’s-Sağir, No: 934

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