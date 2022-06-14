Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey Resulüm, kullarımın tedbir ve idaresinde senin yapacağın bir şey yoktur. Sen onların inkârlarından mesul değilsin. Onlar Kur’ân’ı dinleyip tevbe ederlerse Allah tevbelerini kabul eder veya zulümlerinden dolayı onlara azap eder. Gerçek zalimler ise seni dinlemeyenlerdir.

Âl-i İmran Suresi: 128

HADİS:

Hikmetin başı, Allah korkusudur. Kalpte hürmetle saklanan en hayırlı şey, kuvvetli imandır. İmanî meselelerde şüphe ve tereddüt küfürdendir.



Camiü’s-Sağir, No: 934