Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah yolunda öldürülenleri ölülerden saymayın. Onlar Rableri katında hayattadırlar ve Allah’ın kendilerine verdiği nimetlerle rızıklanmaktadırlar. Âl-i İmran Suresi: 169 HADİS: Allah, birbirinize karşı mütevazı davranmanızı bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse kimseye karşı övünmeyecek ve hiç kimse kimseye zulmetmeyecek.

Camiü’s-Sağir, No: 975

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