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4 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

04 Ağustos 2022, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah yolunda öldürülenleri ölülerden saymayın. Onlar Rableri katında hayattadırlar ve Allah’ın kendilerine verdiği nimetlerle rızıklanmaktadırlar.

Âl-i İmran Suresi: 169

HADİS:

Allah, birbirinize karşı mütevazı davranmanızı bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse kimseye karşı övünmeyecek ve hiç kimse kimseye zulmetmeyecek.

Camiü’s-Sağir, No: 975

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