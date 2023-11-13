Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O, ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarır. İşte budur Allah! O halde (haktan) nasıl dönersiniz? En’am Suresi: 95 HADİS: Bid’at ehli, yaratıkların ve mahlûkatın en kötüleridir.

Camiü’s-Sağir, No: 1498

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