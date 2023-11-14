Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sabahı aydınlatan Odur. Ve O, geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, Aziz ve Alîm olan Allah’ın takdiridir. En’am Suresi: 96 HADİS: Cennet ehli, daha hayatta iken Allah’ın insanların kendisi hakkındaki hayırlı övgüleriyle kulaklarını doldurdukları kimselerdir. Camiü’s-Sağir, No: 1500

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