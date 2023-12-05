Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sizler Onun ayetlerine gerçekten inanan mü’minlerseniz Allah adına kesilmiş olan hayvanların etlerinden yiyiniz. En’am Suresi: 118 HADİS: Size komşu hakkını gözetmeyi tavsiye ederim. Camiü’s-Sağir, No: 1514

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