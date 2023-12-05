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5 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

05 Aralık 2023, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sizler Onun ayetlerine gerçekten inanan mü’minlerseniz Allah adına kesilmiş olan hayvanların etlerinden yiyiniz.

En’am Suresi: 118

HADİS:

Size komşu hakkını gözetmeyi tavsiye ederim.

Camiü’s-Sağir, No: 1514

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