Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Günahın açıkta işlenenini de, gizli olanını da terk edin. Şüphesiz günaha devam edenler hak ettikleri cezayı çekeceklerdir. En’am Suresi: 120 HADİS: Kulun Kıyamet Günü ilk hesaba çekileceği ameli namazdır. Eğer o düzgün çıkarsa, diğer amelleri de düzgün olur... Camiü’s-Sağir, No: 1524

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