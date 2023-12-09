Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Üzerine Allah adı söylenmeden kesilen hayvanın etini yemeyin; bu fısktır, Allah’a itaatsizliktir. En’am Suresi: 121 HADİS: Sevap kefesine ilk konulacak olan şey güzel ahlâktır.

Camiü’s-Sağir, No: 1527

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