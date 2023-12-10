Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Şeytanlar ise, dostlarına sizinle mücadele etmeyi telkin eder. Eğer onlara uyup helali haram ve haramı helal sayarsanız muhakkak siz de müşrik olursunuz. En’am Suresi: 121 HADİS: Kulun sevap kefesine ilk konulacak ameli, çoluk çocuğunun geçimi için yaptığı harcamalardır. Camiü’s-Sağir, No: 1528

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