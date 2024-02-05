Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: “Rabbim bana aşırılıklardan uzak kalıp adalet üzere olmayı emretti.” A’râf Suresi: 29 HADİS: Bir Müslüman susamış bir Müslüman kardeşinin susuzluğunu giderirse, Allah da Kıyamet Günü ona ağzı mühürlü Cennet içeceğinden içirir. Camiü’s-Sağir, No: 1609

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